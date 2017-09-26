"Лас Пальмас" будет тренировать Валерон

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте сообщил, что командой в ближайшее время будут руководить Франсиско Ортис Ривас, известный под прозвищем Пакито, а также легенда клуба Хуан Карлос Валерон.

Напомним, что ранее об уходе с поста главного тренера островитян объявил Маноло Маркес, возглавлявший "Лас Пальмас" с июля этого года.

По итогам шести туров канарцы занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 6 очков. | http://soccernews.ru