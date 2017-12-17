"Лас-Пальмас" – "Эспаньол" - 2:2 (обзор)

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"Лас-Пальмас" – "Эспаньол" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Испании между "Лас-Пальмасом" и "Эспаньолом" (2:2).

Видео: "Лас-Пальмас" – "Эспаньол".

 

Не пропустите: "Лас-Пальмас" ушел от поражения в матче с "Эспаньолом", забив два гола в последние 10 минут. | http://soccernews.ru

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5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
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9 Хетафе 16 20
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12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
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