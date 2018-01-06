"Лас Пальмас" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)

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"Лас Пальмас" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура испанской Примеры между "Лас Пальмасом" и "Эйбаром".

Не пропустите: "Эйбар" в гостях одержал волевую победу над "Лас Пальмасом". | http://soccernews.ru

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