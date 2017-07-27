"Лас Пальмас" интересуется хавбеком "Рубина"

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"Лас Пальмас" интересуется хавбеком "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, подписать 25-летнего бельгийца хочет "Лас Пальмас". Детали возможного трансфера неизвестны.

Стоит отметить, что на Лестьенна, который в этом сезоне сыграл 1 матч и забил 1 гол, также претендует московский "Локомотив".

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