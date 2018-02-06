"Лас Пальмас" – "Малага" - 1:0 (обзор)

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"Лас Пальмас" – "Малага" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура испанской Примеры между "Лас Пальмасом" и "Малагой".

Не пропустите: "Лас Пальмас" в родных стенах дожал "Малагу". | http://soccernews.ru

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10 Бетис 22 30
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