"Лас Пальмас" может подписать форварда "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Лоик Реми может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает La Provincia.

По информации источника, в услугах 30-летнего француза заинтересован "Лас Пальмас".

Отмечается, что Реми может расторгнуть контракт с "Челси" и перейти в канарский клуб на правах свободного агента.

Не пропустите: Аквилани стал игроком "Лас Пальмаса". | http://soccernews.ru