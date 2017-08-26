"Лас Пальмас" может подписать форварда "Челси"

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"Лас Пальмас" может подписать форварда "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Лоик Реми может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает La Provincia.

По информации источника, в услугах 30-летнего француза заинтересован "Лас Пальмас".

Отмечается, что Реми может расторгнуть контракт с "Челси" и перейти в канарский клуб на правах свободного агента.

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