"Лас Пальмас" назначил нового главного тренера

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"Лас Пальмас" назначил нового главного тренера

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Пако Хемеса.

У руля канарцев 47-летний специалист сменил Пако Айестарана. Стороны заключили контракт до конца текущего сезона.

После 17 сыгранных матчей "Лас Пальмас" занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе всего 11 очков.

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