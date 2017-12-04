"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"

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"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Бетис" уступил "Лас-Пальмасу".

"Лас-Пальмас" – "Бетис" 1:0

Гол: Кальери, 19 - 1:0

"Лас-Пальмас": Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Маседо, Бигас (Химо Наварро, 76), Кастельяно, Гомес, Виера, Домингес (Сантана, 89), Реми, Кальери (Таннане, 84).

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси (Нарваэс, 83), Барраган, Амат, Камараса (Будебуз, 65), Гарсия (Феддаль, 58), Гуардадо, Санчес, Тельо, Леон.

Предупреждения: Санчес (32), Лемос (33), Камараса (39), Барраган (61), Амат (63), Феддаль (68), Гуардадо (70).

Удаление: Амат (90). | http://soccernews.ru

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