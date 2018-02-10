"Лас Пальмас" подписал нигерийского нападающего

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о переходе нигерийского нападающего Имо Эзекиля.

24-летний футболист присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2019 года.

Последним клубом Эзекиля был турецкий "Коньяспор". Также он известен по выступлениям за "Стандард" и "Андерлехт".

Не пропустите: "Атлетик" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru