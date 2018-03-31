"Лас-Пальмас" - "Реал" - 0:3 (обзор)

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"Лас-Пальмас" - "Реал" - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Лас-Пальмасом" и "Реалом".

Читайте также: "Реал" без особых проблем обыграл на выезде "Лас-Пальмас". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
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