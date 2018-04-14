"Лас Пальмас" – "Реал Сосьедад" - 0:1, "Леганес" – "Сельта" - 1:0 (обзоры)

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"Лас Пальмас" – "Реал Сосьедад" - 0:1, "Леганес" – "Сельта" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 32-го тура испанской Примеры.

"Лас Пальмас" – "Реал Сосьедад" - 0:1 

"Леганес" – "Сельта" - 1:0

Не пропустите: "Реал Сосьедад" и "Леганес" добывают минимальные победы в 32-м туре Примеры. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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