"Лас-Пальмас" ушел от поражения в матче с "Эспаньолом", забив два гола в последние 10 минут

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"Лас-Пальмас" ушел от поражения в матче с "Эспаньолом", забив два гола в последние 10 минут

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" дома сыграл вничью с "Эспаньолом". В первом тайме дублем отметился Жерар Морено. Но в концовке поединка мяча Лоика Реми и Хонатана Кальери принесли хозяевам ничью. Более того, канарцы могли вырвать победу, но на четвертой компенсированной минуте Виера не реализовал 11-метровый.

После этого матча "Лас-Пальмас" остался на последнем месте, а "Эспаньол" по-прежнему занимает 16-ю позицию.

"Лас-Пальмас" – "Эспаньол" - 2:2 (0:2)
Голы: Морено, 19 - 0:1, Морено, 41 - 0:2, Реми, 80 - 1:2, Кальери, 89 - 2:2

"Лас-Пальмас": Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Маседо, Бигас, Гомес (Толедо, 80), Кастельяно, Виера, Домингес (Таннане, 69), Реми, Кальери.

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Кариколь, Дуарте, Лопес Сильва, Дардер, Санчес, Гранеро (Хурадо, 79), Баптистао (Пьятти, 62), Гарсия (Марк Рока, 70), Морено.

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