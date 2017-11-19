"Лас-Пальмас" уступил "Леванте"

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"Лас-Пальмас" уступил "Леванте"

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Леванте" на выезде добился победы над "Лас-Пальмасом". Победу гостям принесли голы Шейка Дукуре и Джейсона. Благодаря этой победе "Леванте" поднялся на 12 место в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" по-прежнему занимает последнюю, 20-ю позицию.

"Лас-Пальмас" – "Леванте" - 0:2 (0:0)
Голы: Дукуре, 71 - 0:1, Джейсон, 79 - 0:2

"Лас-Пальмас": Лисоаин, Симон, Химо Наварро, Кастельяно, Лемос, Виера, Кастельяно (Реми, 77), Витоло, Гомес, Домингес, Кальери (Аквилани, 77).

"Леванте": Оласабаль, Постиго (Робер, 52), Родригес, Мур, Тоньо, Моралес (Саму, 90), Дукуре, Кампанья, Барди (Кабако, 87), Джейсон, Унал.

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12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
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