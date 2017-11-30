"Лас Пальмас" уволил главного тренера

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Пако Айестарана.

Причиной отставки 54-летнего специалиста стали провальные выступления канарцев в этом сезоне - по итогам 13 туров они занимают предпоследнее место в турнирной таблице Примеры, имея в активе всего 7 очков.

Следующим наставником "Лас Пальмаса", скорее всего, станет Пако Хемес, который недавно покинул мексиканский "Крус Асул". | http://soccernews.ru