"Лас Пальмас" в родных стенах дожал "Малагу"

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"Лас Пальмас" в родных стенах дожал "Малагу"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Лас Пальмас" на своём поле одолел "Малагу" благодаря голу Алена Халиловича в концовке матча.

"Лас Пальмас" – "Малага" - 1:0

Гол: Халилович, 90 - 1:0.

"Лас Пальмас": Чичисола, Маседо (Кастельяно, 86), Гальвес, Химо Наварро, Агиррегарай, Этебо, Виера, Начо Хиль (Халилович, 62), Пеньяльба, Толедо (Домингес, 72), Кальери.

"Малага": Роберто, Микел, Рикка, Эрнандес, Росалес, Саму (Саксесс, 78), Кеко (Аньор, 86), Ресио (Буэно, 70), Итурра, Гонсалес, Идейе.

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