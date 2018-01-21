"Лас Пальмас" – "Валенсия" - 2:1 (обзор)

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"Лас Пальмас" – "Валенсия" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура испанской Примеры между "Лас Пальмасом" и "Валенсией".

Не пропустите: "Валенсия" вдевятером проигрывает главному аутсайдеру Примеры. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
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