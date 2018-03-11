"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" - 0:2 (обзор)

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"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Испании между "Лас-Пальмасом" и "Вильярреалом" (0:2).

Видео: "Лас-Пальмас" – "Вильярреал".

Не пропустите: "Вильярреал" на выезде победил "Лас-Пальмас". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
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15 Леганес 28 33
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