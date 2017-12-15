"Лас-Пальмасу" запретили назначить Альмирона на пост главного тренера
"Лас-Пальмас" не сумел назначить главным тренером клуба Хорхе Альмирона, сообщает AS.
По сведениям издания, тренерский комитет федерации футбола Испании посчитал, что аргентинец не отвечает минимальным требованиям, чтобы работать наставником клуба Ла Лиги.
По правилам в высшем испанском дивизионе могут работать только тренеры, который имеют не менее пяти лет опыта работы в Европе.
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