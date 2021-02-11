Ласарте назначен главным тренером сборной Чили

Теги чили

Ласарте назначен главным тренером сборной ЧилиВ Чили определись с новым главным тренером сборной. Им стал уругваец Мартин Ласарте, сообщает пресс-служба Чилийской федерации футбола.

Контракт с 59-летним специалистом подписан до конца отборочного цикла Чемпионата Мира. Если Ласарте сможет вместе с командой получить путевку в Катар, то договор будет автоматически пролонгирован.

Ласарте сменил на посту тренера Рейнальдо Руэду, под руководством которого сборная Чили смогла набрать только четыре очка в четырех матчах.

Стоит отметить, что чилийцев могли возглавить Луи ван Гал и Лучано Спалетти, однако они не согласились на предложение федерации.

Не пропустите: Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе

Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов