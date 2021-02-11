Ласарте назначен главным тренером сборной Чили

В Чили определись с новым главным тренером сборной. Им стал уругваец Мартин Ласарте, сообщает пресс-служба Чилийской федерации футбола.

Контракт с 59-летним специалистом подписан до конца отборочного цикла Чемпионата Мира. Если Ласарте сможет вместе с командой получить путевку в Катар, то договор будет автоматически пролонгирован.

Ласарте сменил на посту тренера Рейнальдо Руэду, под руководством которого сборная Чили смогла набрать только четыре очка в четырех матчах.