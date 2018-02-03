Форвард "Монако" Ласина Траоре может вернуться в Россию, сообщает французская пресса.

Отмечается, что 27-летний ивуариец, который в этом сезоне на правах аренды выступает за "Амьен", ведёт переговоры с российским клубом. При этом название потенциально новой команды нападающего не раскрывается.

Напомним, что ранее Траоре выступал за три клуба РФПЛ - ЦСКА, "Анжи" и "Кубань".

Не пропустите: Хавбек "Фенербахче" заинтересовал сразу три российских клуба. | http://soccernews.ru