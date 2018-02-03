Ласина Траоре может вернуться в Россию
Форвард "Монако" Ласина Траоре может вернуться в Россию, сообщает французская пресса.
Отмечается, что 27-летний ивуариец, который в этом сезоне на правах аренды выступает за "Амьен", ведёт переговоры с российским клубом. При этом название потенциально новой команды нападающего не раскрывается.
Напомним, что ранее Траоре выступал за три клуба РФПЛ - ЦСКА, "Анжи" и "Кубань".
Не пропустите: Хавбек "Фенербахче" заинтересовал сразу три российских клуба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Очередное каталонское дерби: "Эспаньол" принимает "Барселону"
-
Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде"
-
Победить непобедимых "ткачей": "Монако" постарается взять реванш у "Лиона"
-
Туринский максимализм: "Ювентус" примет на своем поле удобный "Сассуоло"
-
Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Лента новостей
-
Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал"
-
"Верона" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Рамос повторил достижение Месси
-
"Рома" благодаря голу на первой минуте обыграла "Верону"
-
Эксперт телеканала "ESPN": "Кейн допустит ошибку, если откажет "Реалу"
-
Кандела: "На Чемпионате Мира буду следить за Россией, у нее - очень неплохая команда"
-
"Хетафе" - "Леганес" - 0:0 (обзор)
-
Вице-президент "Барселоны": "Коутиньо пошел на большие экономические уступки"
-
"Хетафе" и "Леганес" сильнейшего не определили
-
"Реал" не сможет следующим летом вернуть Хамеса из "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с возможной заменой для Де Хеа
-
Терентьев: "Пока еще даже не смотрели матчи "Селтика"
-
"Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины
-
Венгер: "Заплатили за Обамеянга разумную цену"
-
В "Реале" игроки разделились на два лагеря
-
Паулета: "У Мануэла Фернандеша и Эдера есть все шансы сыграть на Чемпионате Мира"
-
Marca назвала нынешний "Реал" худшим в истории
-
Руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью
-
Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте"
-
Канчельскис: "Клубы становятся банкротами, футболисты не получают денег - такой у нас футбол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12