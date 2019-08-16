Ласина Траоре определился с новым клубом

Нападающий Ласина Траоре перешёл из "Уйпешта" в "ЧФР Клуж", сообщает официальный сайт румынского клуба.

Детали сделки пока неизвестны. 29-летний ивуариец заключил с "железнодорожниками" двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

В новой команде форвард будет играть под 90-м номером.

Траоре известен по выступлениям за "Эвертон", "Монако", а также российские клубы - "Анжи", "Кубань" и ЦСКА.

Ранее футболист защищал цвета и "ЧФР Клуж". В румынском гранде он играл с 2008 по 2011 год.

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