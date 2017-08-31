Ласина Траоре перешёл в "Амьен"

"Амьен" в своём официальном твиттере объявил о переходе форварда "Монако" Ласина Траоре.

Как и сообщалось ранее, новичок французской Лиги 1 арендовал 27-летнего ивуарийца до лета 2018 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Траоре также скитался по арендам, выступая сначала за ЦСКА, а затем за хихонский "Спортинг". | http://soccernews.ru