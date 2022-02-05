Ласина Траоре подписал контракт с португальским клубом

Фото инстаграм "Варзима"

Известный ивуарийский форвард Ласина Траоре определился с новой командой.

31-летний футболист, который почти год был без клуба, подписал контракт с португальским "Варзимом" из второго дивизиона.

Нападающий в феврале 2021 года покинул турецкий "Бандырмаспор" и с тех пор являлся свободным агентом.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 425 тысяч евро.

Траоре известен по выступлениям за "Монако", "Эвертон", ЦСКА, "Анжи" и "Кубань".

Не пропустите: Карлоса Тевеса зовут в МЛС. | http://soccernews.ru