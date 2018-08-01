Лассана Диарра объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Полузащитник ПСЖ Лассана Диарра объявил о завершении международной карьеры.

Стоит отметить, что 33-летний футболист не играл за сборную Франции с мая 2016 года.

Всего в составе "трёхцветных" Диарра сыграл 33 матча.

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