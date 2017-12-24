Лассана Диарра покинул "Аль-Джазиру" и стал свободным агентом

"Аль-Джазира" объявила о расторжении контракта с французским полузащитником Лассана Диарра, сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение между футболистом и клубом было разорвано по взаимному согласию сторон. Таким образом хавбек стал свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что 32-летним Диарра интересуется ПСЖ.

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