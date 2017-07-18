Лассана Диарра стал игроком "Аль-Джазиры"

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Лассана Диарра стал игроком "Аль-Джазиры"

"Аль-Джазира" в своём официальном твиттере объявила о переходе полузащитника Лассана Диарра.

32-летний футболист заключил с клубом из ОАЭ контракт до лета 2020 года. Француз являлся свободным агентом, поэтому достался "Аль-Джазире" бесплатно.

Напомним, что последним клубом Диарра был "Марсель", который он покинул в феврале этого года.

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