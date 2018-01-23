Лассана Диарра стал игроком ПСЖ

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Лассана Диарра стал игроком ПСЖ

ПСЖ объявил о переходе полузащитника Лассана Диарра, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался парижскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2019 года.

32-летний Диарра ранее играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель" и "Аль-Джазиру". За сборную Франции сыграл 34 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской Лиги, обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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