Лассе Шене покидает "Аякс" после семи лет в клубе

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Лассе Шене покидает "Аякс" после семи лет в клубе

Этим летом "Аякс" потеряет одного из своих многолетних лидеров Лассе Шене.

Как сообщает итальянская пресса, в ближайшее время 33-летний футболист покинет амстердамский клуб и перейдёт в "Дженоа".

С "грифонами" датский полузащитник заключит двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Шене выступал за "Аякс" с 2012 года, сыграл 287 матчей, забил 64 гола и сделал 52 ассиста. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по игроку "Аякса". | http://soccernews.ru
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