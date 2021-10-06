Лассина Траоре может пропустить год из-за травмы
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Шахтера" взяла интервью у главного врача команды Артура Глущенко, который поделился информацией о травме форварда Лассины Траоре.
"У Траоре серьезная травма — повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года", — сказал Глущенко.
Напомним, что Траоре травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0).
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