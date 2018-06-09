Латвия – Азербайджан - 1:3, Венгрия – Австралия - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Латвия – Азербайджан - 1:3

Венгрия – Австралия - 1:2

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