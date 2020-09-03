"Латвия" и "Андорра" не выявили победителя в матче Лиги Наций

В первом туре нового сезона Лиги Наций "Латвия" сыграла вничью с "Андоррой".

Лига D группа 1

"Латвия" - "Андорра" 0:0

"Латвия": Штейнбор, Юрковскис, Черномордый, Дубра, Цыганик (Кигурс, 81), Эмсис, Икауниекс, Зюзин (Яунземс, 81), Гутковский, Федоров (Улдрикис, 46), Савальниекс.

"Андорра": Гомес Морейра, Мартинес (Клементе, 84), Макс Льовера, Сан-Николас, Ребес, Рубио, Гарсия, Валес, Вьейра (Санчес, 75), Мартинес, Пухоль.

Удаление: Гутковский (71).

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