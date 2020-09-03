"Латвия" и "Андорра" не выявили победителя в матче Лиги Наций
В первом туре нового сезона Лиги Наций "Латвия" сыграла вничью с "Андоррой".
Лига D группа 1
"Латвия" - "Андорра" 0:0
"Латвия": Штейнбор, Юрковскис, Черномордый, Дубра, Цыганик (Кигурс, 81), Эмсис, Икауниекс, Зюзин (Яунземс, 81), Гутковский, Федоров (Улдрикис, 46), Савальниекс.
"Андорра": Гомес Морейра, Мартинес (Клементе, 84), Макс Льовера, Сан-Николас, Ребес, Рубио, Гарсия, Валес, Вьейра (Санчес, 75), Мартинес, Пухоль.
Удаление: Гутковский (71).
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4