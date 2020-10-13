Латвия опозорилась в матче Лиги наций против Мальты

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Латвия опозорилась в матче Лиги наций против Мальты

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Латвии на своем поле сенсационно проиграла команде Мальты со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча забил Стив Борг.

Благодаря победе Мальта вышла на второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Латвия опустилась на третью позицию.

Латвия – Мальта - 0:1 (0:0)
Гол: Борг, 90+6 - 0:1

Латвия: Штейнбор, Савальниекс, Ошс, Тарасов, Икауниекс, Юрковскис, Зюзин (Карклиньш, 54), Тоберс (Эмсис, 64), Цыганик (Яунземс, 83), Гутковский (Улдрикис, 65), Икауниекс (Кигурс, 65).

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