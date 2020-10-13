Латвия опозорилась в матче Лиги наций против Мальты
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Латвии на своем поле сенсационно проиграла команде Мальты со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча забил Стив Борг.
Благодаря победе Мальта вышла на второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Латвия опустилась на третью позицию.
Латвия – Мальта - 0:1 (0:0)
Гол: Борг, 90+6 - 0:1
Латвия: Штейнбор, Савальниекс, Ошс, Тарасов, Икауниекс, Юрковскис, Зюзин (Карклиньш, 54), Тоберс (Эмсис, 64), Цыганик (Яунземс, 83), Гутковский (Улдрикис, 65), Икауниекс (Кигурс, 65).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4