Латвия отыграла два мяча у Турции и добилась сенсационной ничьей
Фото: Твиттер @EURO2020
В Стамбуле завершилась встреча 3-го тура квалификации на ЧМ-2022. Сборная Турции принимала Латвию. После уверенной победы над Нидерландами и разгрома Норвегии, многие были уверены, что матч с прибалтийской сборной, занимающей 136-е место в рейтинге ФИФА, станет для турков легкой прогулкой. Так и началось. Уже на 2-й минуте хозяева открыли счет, а на 33-й удвоили преимущество. Гостям удалось до перерыва отыграть один мяч, но это казалось маленькой неприятностью для подопечных Гюнеша. Уже в начале второй половины Йылмаз с пенальти снова довел разницу до двух голов. Однако, латыши не хотели сдаваться. Сначала на 58-й, а затем на 79-й минутах гости забили и установили окончательный итог встречи - сенсационная ничья 3:3.
Несмотря на результат, Турция продолжает возглавлять Группу G, имея в своем активе 7 очков. У Латвии 1 набранный бал и пятое место в турнирной таблице.
Турция - Латвия 3:3 (2:1)
Голы: Караман, 2 - 1:0, Чалханоглу, 33 - 2:0, Савальниекс, 35 - 2:1, Йылмаз, 52 - 3:1, Улдрикис, 58 - 3:2, Икауниекс, 79 - 3:3
Турция: Чакыр, Эркин (Кекчю, 83), Мюльдюр, Сеюнджю, Кабак, Чалханоглу (Мераш, 66), Туфан (Тюрюч, 83), Йокушлу, Языджи (Антальялы, 66), Караман (Унал, 73), Йылмаз.
Латвия: Штейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс (Икауниекс, 65), Тоберс, Эмсис, Цыганик (Камеш, 46), Улдрикис (Кроллис, 73), Савальниекс (Яунземс, 90), Федоров.
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