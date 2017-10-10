Латвия разгромила Андорру, Венгрия победила Фарерские острова

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе В. Латвия с крупным счетом победила Андорру, Венгрия минимально обыграла Фарерские острова.

Латвия – Андорра - 4:0 (2:0)

Голы: Икауниекс, 11 - 1:0, Шабала, 19 - 2:0, Шабала, 59 - 3:0, Тарасов, 63 - 4:0

Латвия: Ванин, Дубра, Колесов, Габов (Вишняков, 65), Тарасов, Клюшкин (Улимбашев, 81), Соловьев, Торрес, Индранс, Икауниекс (Улдрикис, 71), Шабала.

Андорра: Гомес Морейра, Гарсия Реном, Макс Льовера, Лима, Ребес, Рубио, Вьейра (Риера, 87), Гарсия, Алаэс (Санчес, 83), Клементе (Мартинес, 63), Пухоль.

Венгрия – Фарерские острова - 1:0 (0:0)

Гол: Беде, 81 - 1:0

Венгрия: Гулачи, Гузмич, Сабо, Фиола, Кадар, Штьебер (Надь, 66), Паткаи, Надь, Джуджак, Уграи (Шаллаи, 89), Эппель (Беде, 46).

Фарерские острова: Нильсен, Беньяминсен (Ханссон, 66), Грегерсен, Нэс, Юнсен, Фаэре (Ольсен, 88), Бальдвинссон, Ватнхамар, Эдмундссон, Йонссон, Соренсен (уй Бартальсстову, 73).

Положение команд: Португалия - 27, Швейцария - 27, Венгрия - 13, Фарерские острова - 9, Латвия - 7, Андорра - 4.

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