Латвия разгромила Андорру, Венгрия победила Фарерские острова
Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе В. Латвия с крупным счетом победила Андорру, Венгрия минимально обыграла Фарерские острова.
Латвия – Андорра - 4:0 (2:0)
Голы: Икауниекс, 11 - 1:0, Шабала, 19 - 2:0, Шабала, 59 - 3:0, Тарасов, 63 - 4:0
Латвия: Ванин, Дубра, Колесов, Габов (Вишняков, 65), Тарасов, Клюшкин (Улимбашев, 81), Соловьев, Торрес, Индранс, Икауниекс (Улдрикис, 71), Шабала.
Андорра: Гомес Морейра, Гарсия Реном, Макс Льовера, Лима, Ребес, Рубио, Вьейра (Риера, 87), Гарсия, Алаэс (Санчес, 83), Клементе (Мартинес, 63), Пухоль.
Венгрия – Фарерские острова - 1:0 (0:0)
Гол: Беде, 81 - 1:0
Венгрия: Гулачи, Гузмич, Сабо, Фиола, Кадар, Штьебер (Надь, 66), Паткаи, Надь, Джуджак, Уграи (Шаллаи, 89), Эппель (Беде, 46).
Фарерские острова: Нильсен, Беньяминсен (Ханссон, 66), Грегерсен, Нэс, Юнсен, Фаэре (Ольсен, 88), Бальдвинссон, Ватнхамар, Эдмундссон, Йонссон, Соренсен (уй Бартальсстову, 73).
Положение команд: Португалия - 27, Швейцария - 27, Венгрия - 13, Фарерские острова - 9, Латвия - 7, Андорра - 4.
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