Латвийский "Вентспилс" отсранили от еврокубков на 7 лет

Фото: инстаграм "Вентспилса"/Автор неизвестен

УЕФА официально объявил об отстранении "Вентспилса" от еврокубков на следующие семь лет – до сезона-2027/28 включительно.

Латвийский клуб обвиняется в мошенничестве, взяточничестве и / или коррупции (статья 11.2а Дисциплинарного регламента УЕФА), нарушении честного характера соревнований и матчей (статьи 12.2а и 12.2б Дисциплинарного регламента УЕФА).

Приняты также решения об отстранении от футбольной деятельности спортивного директора Николая Дьякина (на 4 года) и бывшего председателя правления "Вентспилса" Адлана Шишканова (пожизненно). УЕФА будет просить ФИФА распространить дисквалификацию этих людей на весь мир.

Принятые меры связаны с матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 "Вентспилс" – "Бордо". Он состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой "Бордо" со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.

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