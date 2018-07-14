Лаудруп: "Азар готовится к трансферу в "Реал"

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Лаудруп: "Азар готовится к трансферу в "Реал"

Известный в прошлом датский футболист Бриан Лаудруп рассказал, что вингер "Челси" Эден Азар намерен перейти в мадридский "Реал".

"Я разговаривал с Азаром несколько дней назад. Он готовится к трансферу в "Реал". Это хороший ход как для него, так и для "Реала". В России Эден снова доказал, насколько он хорош" - цитирует Лаудрупа Goal.com.

Ранее Азар признавался, что хотел бы стать игроком "Реала". На бельгийца также претендует "Барселона".

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