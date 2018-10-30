Лаудруп дал ответ на предложение возглавить "Реал"

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Лаудруп дал ответ на предложение возглавить "Реал"

Датский специалист Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб обратился с датчанину после того, как не договорился с Антонио Конте, но получил отказ. Причиной отказа является неуверенность Лаудрупа в перспективах "Реала".

53-летний Лаудруп в бытность футболистом играл за "Барселону" и "Реал". В качестве тренера он известен своей работой в "Спартаке".

Напомним, что "Реал" отправил в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Его временным преемником назначен Сантьяго Солари.

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