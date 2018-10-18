Лаудруп готов возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп готов возглавить мадридский "Реал", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, представители 54-летнего специалиста уже контактировали с руководством королевского клуба с целью предложить им услуги своего клиента.

Стоит отметить, что, будучи футболистом, Лаудруп выступал за "Реал" с 1994 по 1996 год.

Что касается тренерского опыта датчанина, то он помимо "Спартака" работал с "Брондбю", "Хетафе", "Мальоркой", "Суонси", "Лехвией" и "Аль-Райяном".

"Реал" в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги, если наставник не исправит кризисную ситуацию, сложившуюся в начале текущего сезона.

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