Лаудруп опроверг свои контакты с "Реалом"

Теги реал мадридхулен лопетегимикаэль лаудруп

Лаудруп опроверг свои контакты с "Реалом"Известный датский тренер Микаэль Лаудруп опроверг свои контакты с мадридским "Реалом", информирует Ritzau.

Так, 54-летний специалист сообщил: "Я не предлагал себя ни одной команде. Я никогда такого не делал, я бы никогда так не поступил со своим коллегой".

Ранее сообщалось, что Лаудруп сам связался с королевским клубом, чтобы предложить свою кандидатуру на замену наставнику "сливочных" Хулену Лопетеги.

Напомним,  в "Реале" определились со стратегией при подписании Неймара. | soccernews.ru

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