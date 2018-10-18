Лаудруп опроверг свои контакты с "Реалом"

Известный датский тренер Микаэль Лаудруп опроверг свои контакты с мадридским "Реалом", информирует Ritzau.

Так, 54-летний специалист сообщил: "Я не предлагал себя ни одной команде. Я никогда такого не делал, я бы никогда так не поступил со своим коллегой".

Ранее сообщалось, что Лаудруп сам связался с королевским клубом, чтобы предложить свою кандидатуру на замену наставнику "сливочных" Хулену Лопетеги.

Напомним, в "Реале" определились со стратегией при подписании Неймара. | soccernews.ru