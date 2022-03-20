Лаудруп поделился ожиданиями от "Эль Класико"

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Лаудруп поделился ожиданиями от "Эль Класико"

Фото: инстаграм Лаудрупа\Автор неизвестен

Бывший футболист "Барселоны" и мадридского "Реала" Микаэль Лаудруп высказался перед очным матчем команд в рамках 29-го тура Ла Лиги.

"За кого я буду болеть? Мне постоянно задают этот вопрос, и я не знаю, что отвечать. Я датчанин... Почему я должен болеть за какую-то из команд? Не понимаю этого вопроса. Я болею за людей, для меня это самое важное. Когда я приезжаю на "Камп Ноу" или "Сантьяго Бернабеу", то ищу людей, с которыми нас что-то связывает. Это воодушевляет меня сильнее всего.

Два месяца назад это было бы "Класико", в котором сыграли бы команды, далекие от лучшей формы. Но сейчас и "Реал", и "Барселона" очень уверены в себе. Нас ждет хороший матч.

У "Реала" небольшое преимущество, так как они сыграют дома, а еще "Барса" потратила много сил в Турции. Там у них был непростой матч", – приводит слова Лаудрупа RAC1.

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