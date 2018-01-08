Лаудруп связал трансфер Коутиньо с уходом Месси

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Лаудруп связал трансфер Коутиньо с уходом Месси

Экс-полузащитник "Барселоны" Микаэль Лаудруп выразил мнение, что покупка каталонским клубом бразильского хавбека Филиппе Коутиньо является частью подготовки "сине-гранатовых" к эре после ухода Лионеля Месси.

"Конечно, с таким ценником от Коутиньо будут ожидать многого. Когда вы говорите о "Барселоне", то думаете о Лионеле Месси. Но ему нужны классные партнёры. За последние годы клуб потерял ряд важных игроков - Хави, Неймара, Пуйоля. И хотя каталонцы сейчас на вершине, им нужно развивать команду, ведь настанет день, когда Месси уйдёт. И держа в уме то, что нового Месси найти нельзя, единственный выход - подписать трёх-четырёх-пятерых отличных игроков, которые смогут восполнить потерю аргентинца в будущем" - цитирует Лаудрупа AS.

Напомним, что "Барселона" заплатила за 25-летнего Коутиньо 120 миллионов евро, ещё 40 миллионов "Ливерпуль" может получить в виде бонусов. 

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