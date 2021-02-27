Лаутаро Мартинес анонсировал продление контракта с "Интером"
Форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес подтвердил, что останется в клубе и подпишет новое соглашение.
"У меня действительно были переговоры с "Барселоной", но всё это в прошлом. Я продлю контракт с "Интером". Не знаю, когда об этом объявят официально. Я сосредоточен на футболе. Моё будущее - в "Интере", я вижу себя в Милане ещё на долгие годы", - цитирует аргентинца La Gazzetta dello Sport.
Лаутаро выступает за "нерадзурри" с 2018 года, сыграл 117 матчей, забил 45 голов и сделал 16 ассистов.
Действующий договор между сторонами истекает в 2023 году, а новый, предположительно, будет рассчитан до 2025 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17