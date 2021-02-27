Лаутаро Мартинес анонсировал продление контракта с "Интером"

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Лаутаро Мартинес анонсировал продление контракта с "Интером"

Форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес подтвердил, что останется в клубе и подпишет новое соглашение.

"У меня действительно были переговоры с "Барселоной", но всё это в прошлом. Я продлю контракт с "Интером". Не знаю, когда об этом объявят официально. Я сосредоточен на футболе. Моё будущее - в "Интере", я вижу себя в Милане ещё на долгие годы", - цитирует аргентинца La Gazzetta dello Sport.

Лаутаро выступает за "нерадзурри" с 2018 года, сыграл 117 матчей, забил 45 голов и сделал 16 ассистов.

Действующий договор между сторонами истекает в 2023 году, а новый, предположительно, будет рассчитан до 2025 года. 

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