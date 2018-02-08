Лаутаро Мартинес близок к переходу в "Интер" за 22 миллиона евро

"Интер" договорился о переходе нападающего "Расинга" Лаутаро Мартинеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист перейдет в итальянский клуб будущим летом. Миланский клуб заплатит за форварда 20 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2 миллиона за счет бонусов. Также "Расинг" может получить 10 процентов от будущего трансфера игрока.

В этом сезоне 20-летний Мартинес провел за "Расинг" 10 матчей и забил 7 голов.

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