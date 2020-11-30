Лаутаро Мартинес будет сотрудничать с Жорже Мендешем, чтобы уйти из "Интера"

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Лаутаро Мартинес будет сотрудничать с Жорже Мендешем, чтобы уйти из "Интера"

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес хочет сменить клубную прописку.

По информации Marca, аргентинец твёрдо намерен уйти в другую команду, поэтому решил доверить сопровождение своего трансфера Жорже Мендешу.

23-летний форвард полагает, что португальский агент обладает связями, которые позволят ему подобрать наилучший вариант продолжения карьеры.

Напомним, что прошлым летом "Интер" не отпустил футболиста, требуя за него полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро.

Лаутаро выступает за "Интер" с 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 36 голов и сделал 11 ассистов.

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