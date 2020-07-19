Лаутаро Мартинес готов остаться в "Интере", чтобы перейти в "Барселону" через год

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может остаться в своем нынешнем клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист готов провести в составе "нерадзурри" еще один сезон, а затем перейти в "Барселону" в 2021 году. Аргентинец отклонил предложения от других клубов ради перехода в стан каталонцев.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет купить Мартинеса, но не может договориться с "Интером" по сумме трансфера. Итальянский клуб требует за форварда 90 миллионов евро и одного игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 40 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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