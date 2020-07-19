Лаутаро Мартинес готов остаться в "Интере", чтобы перейти в "Барселону" через год
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может остаться в своем нынешнем клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, футболист готов провести в составе "нерадзурри" еще один сезон, а затем перейти в "Барселону" в 2021 году. Аргентинец отклонил предложения от других клубов ради перехода в стан каталонцев.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет купить Мартинеса, но не может договориться с "Интером" по сумме трансфера. Итальянский клуб требует за форварда 90 миллионов евро и одного игрока.
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 40 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
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