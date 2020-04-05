Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в "Барселоне"

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Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в "Барселоне"

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес не хочет оставаться в миланском клубе, передает sport.es.

По информации издания, футболист отклонил предложение итальянцев, так как хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Нападающий готов уже этим летом сменить клуб.

Мартинес выступает в "Интере" с 2018 года. Его зарплата в миланском клубе составляет 2 миллиона евро. "Барселона" может предложить до 10 миллионов.

Сумма отступных по игроку составляет 111 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хотеть мало ... еще одна рабыня в гареме Лео?А не уху ел ли карликовый?Может от него сначала избавится ? Этого хотят все адекватные олдскульные фаны Барсы ... в том числе и я фан с 1000 - летним стажем... Viskas El Barca!

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