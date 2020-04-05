Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в "Барселоне"

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес не хочет оставаться в миланском клубе, передает sport.es.

По информации издания, футболист отклонил предложение итальянцев, так как хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Нападающий готов уже этим летом сменить клуб.

Мартинес выступает в "Интере" с 2018 года. Его зарплата в миланском клубе составляет 2 миллиона евро. "Барселона" может предложить до 10 миллионов.

Сумма отступных по игроку составляет 111 миллионов евро.

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