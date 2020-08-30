Лаутаро Мартинес может отказаться от перехода в "Барселону" из-за Месси
Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может остаться миланском клубе, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, Мартинес может отказаться от перехода в "Барселону", так как он хотел играть вместе с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Впрочем, Месси решил покинуть каталонский клуб. Таким образом, Мартинес может продлить контракт с "Интером".
В минувшем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 7 передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси не явился в расположение "Барселоны" для сдачи теста на коронавирус. | http://soccernews.ru
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