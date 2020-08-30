Лаутаро Мартинес может отказаться от перехода в "Барселону" из-за Месси

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Лаутаро Мартинес может отказаться от перехода в "Барселону" из-за Месси

Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может остаться миланском клубе, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, Мартинес может отказаться от перехода в "Барселону", так как он хотел играть вместе с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Впрочем, Месси решил покинуть каталонский клуб. Таким образом, Мартинес может продлить контракт с "Интером".

В минувшем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 7 передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси не явился в расположение "Барселоны" для сдачи теста на коронавирус. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Барселона ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Столько лет глоры пели, что их идол - Месси такой благородный, такой супер-пупер, играет только из альтруистических чувств, что все эти ухожу-не ухожу делались не для того чтобы выбивать контракт пожирнее. А оказалось, что да Гнум - обычный наемник! По плану не пошло - опять ухожу!

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Карлыч69
Карлыч69

Ну и хуй ему в сраку, пусть ишачит в Интере за грошИ :D

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