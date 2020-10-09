Лаутаро Мартинес не ведёт с "Интером" переговоры о новом контракте

Бето Яке, агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, опроверг наличие переговоров с миланским клубом о продлении действующего контракта.

"Периодически появляются слухи, но ничего конкретного пока не было. У Лаутаро есть ещё два года по контракту. И мы не обсуждали ничего нового", - цитирует агента TNT Sports.

Напомним, что летом аргентинский форвард мог уйти в "Барселону", но "сине-гранатовые" не смогли найти деньги на его трансфер.

Лаутаро выступает за "Интер" с 2018 года, сыграл 87 матчей, забил 33 гола и сделал 9 ассистов.

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