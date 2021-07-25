Лаутаро Мартинес обратился к психологу из-за проблемы с желтыми карточками

Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и миланского "Интера" Лаутаро Мартинес рассказл, что ему пришлось обратиться к услугам психолога из-за проблем с желтыми карточками.

"Мне нужно было серьезно поработать над моей вспыльчивостью. Психолог помог мне меньше оспаривать решения судьи и таким образом получать меньше желтых карточек", — приводит слова футболиста football-italia.

Уже 21 августа "Интеру" предстоит встретиться с "Дженоа" в рамках первого тура Серии А.

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