Лаутаро Мартинес: "Очень хочу поиграть вместе с Икарди"

Новичок миланского "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что ему очень хочется поиграть вместе с ведущим форвардом "нерадзурри" Мауро Икарди.

"Тренер хочет, чтобы мы нашли общий язык с Икарди. Я тоже с нетерпением жду возможности поиграть вместе с ним. Думаю, мы очень хорошо будем дополнять друг друга" - приводит слова Мартинеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что "Интер" купил 20-летнего аргентинца за 23 миллиона евро. При этом Икарди текущим летом может покинуть клуб.

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